Bozai imalatında kullanılacağı belirlenen 30 kilogram kimyasal hammaddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri aylarca titiz bir çalışma yürüttü, uyuşturucu tacirlerinin attığı her adımı takip etti.



Uzun süreli takibin ardından operasyon için düğmeye basan İstanbul Jandarması, Esenler'de 30 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi.



Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden 9 ton bonzai üretilebildiği açıklandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ulusal.com.tr