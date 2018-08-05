Çaldığı motosikleti bu notla geri bıraktı
Çaldığı motosikleti bu notla geri bıraktı
Uçakta 'bomba' şakası yapan yolcu gözaltına alındı
Uçakta 'bomba' şakası yapan yolcu gözaltına alındı
Saadet Partisi'nden flaş kongre kararı
Saadet Partisi'nden flaş kongre kararı
Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı
Bulgar mafya babası İstanbul'da sevgilisiyle yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Bozai imalatında kullanılacağı belirlenen 30 kilogram kimyasal hammaddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine darbe

Jandarma ekipleri aylarca titiz bir çalışma yürüttü, uyuşturucu tacirlerinin attığı her adımı takip etti.

Uzun süreli takibin ardından operasyon için düğmeye basan İstanbul Jandarması, Esenler'de 30 kilo bonzai ham maddesi ele geçirdi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 30 kiloluk hammaddeden 9 ton bonzai üretilebildiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #uyuşturucu #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.