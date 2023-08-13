Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! İzmir'deki operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-11 Ağustos'ta Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde hava destekli operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 586 gram esrar, bin 208 Hint keneviri, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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