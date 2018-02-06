Keşan'da uyuşturucudan öldüğü ileri sürülen gencin cenazesi öncesi vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadelenin arttırılması talebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde eylem yaptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucudan öldüğü iddia edilen gencin cenazesi toprağa verildi.



Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'nde fenalaşan Kenan K. (18) kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kenan K'nın bonzai isimli sentetik uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü.



Kenan K'nin İki Minareli Çarşı Camisi'ndeki cenaze töreni öncesi vatandaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Burada uyuşturucuyla mücadelenin artırılması talebini içeren çeşitli sloganlar atıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.



Gencin annesi Mutlu K, başka ailelerin üzülmemesi için yetkililerden yardım istedi.



Öte yandan, kalabalıktaki bir kadına makasla saldırmak isteyen H.A. gözaltına alındı.



Eylemin ardından kalabalık, camiye geçti. Kenan K'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da katıldı.