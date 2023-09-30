Uyuşturucuya Geçit Verilmedi! 90 Kişi Yakalandı

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Adım adım takip edildiler, yerleri tespit edildi. Baskınla yakalandılar. Tam 20 ilde düğmeye basıldı. Operasyonların adresi Tekirdağ, Siirt, Diyarbakır, Yozgat, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Kocaeli, Artvin, Balıkesir, Kırıkkale, Mardin, Bitlis, Samsun, Bursa, Aydın, Niğde, Batman, Yalova ve Sivas oldu.

Uyuşturucu Satıcılarına Geçit Verilmedi

Uyuşturucu satıcılarının kaçmasına izin verilmedi. 'Narkogüç' operasyonlarında 90 kişi yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı, "Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerini yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.