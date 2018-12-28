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Uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkılıyor

Yurt genelinde, uyuşturucu madde kullanıldığı belirlenen 58 bin 59 binadan 21 bin 168'i yıkıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkılıyor

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, yurt genelinde uyuşturucu kullanıldığı belirlenen 21 bin 168 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. 

Alınan bilgiye göre, çoğu büyükşehirlerde olmak üzere yurt genelinde, 58 bin 59 metruk binada uyuşturucu madde satıldığı, saklandığı ve kullanıldığı belirlendi.

Belediye ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonrası söz konusu metruk binalardan 21 bin 168'i yıkıldı. Diğer binaların ise önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda, Küçükçekmece'de atıl durumda bulunan TOKİ Halkalı Meslek Lisesi binası da iș makineleriyle yıkıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucuyla mücadele
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