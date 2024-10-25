Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık! 35 mahalle muhtarı Vatan Partisi toplantısında çözümü konuştu

Haber-Kamera: Çağdaş Özkaya

Vatan Partisi’nin Ankara'da düzenlediği toplantıda muhtarlar bir araya geldi, sorunlarını aktardı.

Yenimahalle’deki 35 muhtar kahvaltılı toplantıda buluştu. Uyuşturucuya karşı mücadelede kendilerine destek olunmasını talep etti.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan tüm bu mağduriyetlerin hükümet sorununda birleştiğine dikkat çekti. Utku Reyhan, "Her sorun dönüp dolaşıp milli siyasetle ilgili sorunlara bağlanıyor. Türkiye’de yaşanan dinamikler uluslararası gelişmelerden bağımsız değil. Ekonomik, toplumsal, kültürel tüm çürümeler, yozlaşmalar Batı’dan gelmiştir. Türkiye üretim devrimiyle bunlardan kurtulacak." dedi.

Vatan Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Savaş Oruç da uyuşturucuya karşı mücadele takvimini açıkladı.