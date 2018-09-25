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Uyuşturucuyu buzdolabının motoruna saklamış

Kırşehir'de Afganistan uyruklu bir kişinin evinde yapılan aramada, buzdolabının soğutma motoru bölmesine paketler halinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucuyu buzdolabının motoruna saklamış

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Afganistan uyruklu bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ve Medrese Mahallesi'nde kiraladığı evi takibe alan ekipler, ikamete gün içerisinde sık sık farklı kişilerin girip çıktığını fark ederek operasyon düzenledi. 

İkamette arama yapan polislerin dikkatini mutfakta çalışmayan buzdolabı çekti. Dolabı inceleyen ekipler, soğutma motorunun içine uyuşturucu gizlendiğini belirledi. Motor kısmında paketler halinde gizlenmiş, 12 gram eroin maddesinden elde edilen ve "afyon sakızı" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde detaylı arama yapan ekipler, mutfakta bulunan ahşap dolapların arasında ve çekmecelerin arkasında ise satışa hazırlanmış 17 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu madde ve 5 fişek esrar ele geçirdi. 
Afganistan uyruklu F.M, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" suçlarından gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #Kırşehir #Afganistan
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