Uyuşturucuyu mobilyaların içine gizlemişler! Tam 46 kilo 450 gram çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir kamyonette, 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Kilolarca uyuşturucu mobilyalar içinde özel olarak zulalanmıştı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu mobilyaların içine gizlemişler! Tam 46 kilo 450 gram çıktı
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Ekipler uygulama yapıyordu. Bir kamyoneti durdurdu. O kamyonet kilolarca uyuşturucu doluydu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde ekiplerce uygulama yapıldı.

Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir kamyonet durduruldu. Araçta arama yapıldı. Mobilyalar içine özel olarak zulalanmış 13 parça halinde 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

# düzce # uyuşturucu
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