Uzaklaştırma kararı vardı: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşanan kadın cinayeti Türkiye’yi yasa boğdu. Eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Gözde Akbaba ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ettiği ve tehdit ettiği eski erkek arkadaşı Lokman E. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

PUSU KURUP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Lokman E., genç kadını daha önce “sizi öldüreceğim” diyerek tehdit etti. Olay günü site girişinde pusu kuran şüpheli, Akbaba’ya silahla ateş açtı. Sol diz kapağının altından vurulan genç kadın ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbaba, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Gözde Akbaba’nın siteye girmek üzereyken saldırganla karşılaştığı, ardından kaçmaya çalıştığı ve şüphelinin peşinden ateş açtığı görülüyor.

JASAT KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile boş şarjör ele geçirildi.

İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gözde Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Ocak’ta hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Akbaba’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Lokman E. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.