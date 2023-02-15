Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkımın yeni uydu fotoğrafları yayımlandı. Islahiye'de bir dağda meydana gelen heyalan uzaydan görüntülendi.

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Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı - Resim: 1 1 5

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı. 

Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı - Resim: 2 2 5

Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.

Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.

Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı - Resim: 3 3 5

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kırsal alanda depremin yeryüzünde yarattığı yarık görülüyor.

Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı - Resim: 4 4 5

Yarığın oluştuğu alanın deprem öncesi görüntüsü.