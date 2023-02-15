Uzaydan depreme ilişkin görüntüler paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkımın yeni uydu fotoğrafları yayımlandı. Islahiye'de bir dağda meydana gelen heyalan uzaydan görüntülendi.
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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı.
Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.
Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kırsal alanda depremin yeryüzünde yarattığı yarık görülüyor.
Yarığın oluştuğu alanın deprem öncesi görüntüsü.