"Üzerimde kalmasın diye uyuşturucuyu kullandım!" Ölümlü kazanın sanığından mahkemede şoke eden savunma

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra direksiyon başına geçen ve motosikletli bir vatandaşa çarparak ölümüne yol açan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, mahkemedeki savunmasında "Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim" derken, aynı zamanda uyuşturucu kullandığını da itiraf etti.

Olay, 26 Şubat günü Esenyurt Haramidere E-5 karayolunda meydana gelmişti. Uyuşturucu madde kullanan otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Hüseyin Can K., arkadan çarptığı motosikletteki Gökmen Değirmenci'nin (31) ölümüne neden olmuştu. Kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Can K., müşteki Melek Değirmenci ile tarafların avukatları katıldı.

"POLİS ARAMASINDA YAKALANMAYAYIM DİYE UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Can K., olay anını ve öncesini şöyle anlattı: "Olay günü AVM'den çıktım, hızım yaklaşık 110 kilometreydi, gideceğim güzergah kısa mesafedeydi. O yolda çok süratli ilerleyemem, kendimi de tehlikeye atmam. Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim. Gündüz saatlerinde uyuşturucu kullandım çok az miktarda. Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde vardı. Sigara paketimde üzerimde kalmasın, polis aramasında yakalanmayayım diye uyuşturucu kullandım. Etkisi kısa süre içerisinde geçti. Etkisi 20-25 dakika kadar sürüyor. Şekerim düştü, kantinden bir şeyler aldım. Etkisini çoktan atmıştım. Düz yolda gidiyordum. Otoparktan çıktım. Önümdeki araç hızlı ve yavaş hareket ediyordu. Ben de tedirgin oldum, dikiz aynalarıma baktım ve sağa geçtim. O esnada kaza meydana geldi. Aracın airbagleri yüzüme doğru patladı, neye çarptığımı anlamadım, sola kırdım. Vicdan azabından geceleri uyuyamıyorum."

Duruşmada işaret dili uzmanı aracılığıyla beyanda bulunan müşteki Kemal Değirmenci, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Sanık avukatları ise buna karşılık tahliye talebinde bulundu.

Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Can K.'nin tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Gökmen Değirmenci "maktul", Hüseyin Can K. ise "sanık" sıfatıyla yer aldı. İddianameye giren trafik tespit tutanağına göre otomobil, maktulün kullandığı motosiklete arkadan çarptıktan sonra yaya korkuluklarına ve yoldaki diğer motosikletlere de çarpmıştı. Tutanakta, ilk çarpmanın etkisiyle motosikletin savrularak yaklaşık 85 metre ilerideki bir kamyonete çarptığı, kazanın sanığın şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı.

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre Hüseyin Can K., Silivri istikametinde ilerlerken sürekli şerit değiştirerek sağa sola manevra yapmıştı. Haramidere'ye geldiğinde ise hızını azaltmadan, işaret ve ikaz vermeden, diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sol şeritten sağ şeride geçti. Raporda, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen maktulün motosikletine arkadan çarparak trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle "asli kusurlu" olduğu belirtildi. Maktul Gökmen Değirmenci'nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı, güzergahtaki diğer araç sürücülerinin de kazada kusuru olmadığı bilirkişi raporunda ayrıca vurgulandı.

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Rapora göre sanığın kanında alkol tespit edilmezken uyuşturucu maddeye rastlandı. Maktule yapılan otopsi incelemesinde ise Gökmen Değirmenci'nin bünyesinde uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı belirtildi. Otopsi raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı kafa, kot, vertebra ve ekstremite kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği kayıtlara geçti.

Hazırlanan iddianamede sanık Hüseyin Can K. hakkında "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Davanın bir sonraki duruşmasında eksik hususların tamamlanması bekleniyor.