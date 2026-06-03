Üzerinden kimlik çıkmadı, kayalıklarda çanta bulundu! İstanbul'da denizden çıkarılan kadın kim?

Sahil şeridinde denizin yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri acil koduyla bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde denizde bulunan kişinin hayatını kaybetmiş orta yaşlarda bir kadın olduğu belirlendi. Kıyı şeridinde büyük hareketliliğe neden olan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ'NDE SABAH SAATLERİNDE HAREKETLİLİK

Alınan bilgilere göre acı olay, saat 11.00 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi sahil kısmında yaşandı. Kıyıya yakın bir noktada su üzerinde bir cansız beden görenlerin durumu bildirmesiyle sahil güvenlik ekipleri süratle harekete geçti. Denizden çıkarılan orta yaşlardaki kadının üzerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yaşam belirtisine rastlanmadı. Güvenlik çemberine alınan olay yerinde asayiş şube ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü.

KAYALIKLARIN ÜZERİNDE GİZEMLİ ÇANTA BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde ve kıyı şeridinde yaptığı ilk saha taramalarında, hayatını kaybeden kadının üzerinden herhangi bir resmi kimlik belgesi çıkmadı. Bu nedenle cansız bedenin kimliği henüz belirlenemezken, ekipler kayalıkların üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen sahipsiz bir çanta buldu. Çantanın içerisindeki kişisel eşyalar ve olası ipuçları, kimlik tespiti amacıyla parmak izi ve siber incelemeye alınmak üzere muhafaza altına alındı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ DEŞİFRE EDECEK

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme uzmanlarının sahilde yaptığı incelemelerin ardından, talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kadının denize düşerek mi boğulduğu yoksa arkasında başka bir adli vaka mı barındırdığı, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak detaylı otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin çevre güvenlik kameralarını ve kayıp şahıs başvurularını merkeze alan çok yönlü incelemesi titizlikle sürüyor.