Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti.



İşler için Derince ilçesindeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.



Baba Selahattin İşler, cenaze öncesi taziyeleri kabul etti. Acılı anne Reyhan İşler, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.



Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çınarlı Mezarlığı'nda defnedildi.