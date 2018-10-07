TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Üzerine demir kapı devrilmişti...Mehmet Ali İşler hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzerine demir kapı devrilmişti...Mehmet Ali İşler hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün süren yaşama savaşını kaybetti. 

İşler için Derince ilçesindeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı. 

Baba Selahattin İşler, cenaze öncesi taziyeleri kabul etti. Acılı anne Reyhan İşler, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çınarlı Mezarlığı'nda defnedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #derince ilçesi #turgutreis ilkokulu #mehmet ali işler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.