Uzman çavuşun evinde kan donduran olay! 24 yaşındaki kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Hatay'ın Erzin ilçesinde 24 yaşındaki genç kadın, bir uzman çavuşa ait evin banyosunda göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren kadının, o anları cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Karamustafalı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki N.O. isimli kadın ağır yaralandı.
M.A. isimli uzman çavuşa ait evde yaşanan olayda N.O., evin banyosunda uzman çavuşun beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık görevlileri, genç kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan N.O., durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri, evde kapsamlı bir inceleme başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda ve elde edilen ilk bulgularda N.O.'nun olay anını kendi cep telefonuyla kayıt altına aldığı belirlendi. Kaydedilen görüntülere göre genç kadının intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.
Yaşananların ardından Karamustafalı Mahallesi Muhtarı Murat Güner olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Mahalledeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Güner, süreci şu sözlerle aktardı: "Bugün yaşanan olayda olay yerine geldiğimde sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yaralı vatandaşımızın şu anda entübe olduğunu biliyoruz. Silahlı saldırı yaşanmış, kendisi mi yapmış başka şekilde mi bilmiyoruz. Olayla ilgili gelişmeler oldukça bizim de bilgimiz olacak"