Uzman çavuşun evinde kan donduran olay! 24 yaşındaki kadın silahla vurulmuş halde bulundu

Yaşananların ardından Karamustafalı Mahallesi Muhtarı Murat Güner olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Mahalledeki duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Güner, süreci şu sözlerle aktardı: "Bugün yaşanan olayda olay yerine geldiğimde sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yaralı vatandaşımızın şu anda entübe olduğunu biliyoruz. Silahlı saldırı yaşanmış, kendisi mi yapmış başka şekilde mi bilmiyoruz. Olayla ilgili gelişmeler oldukça bizim de bilgimiz olacak"