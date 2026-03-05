Uzman isim rakamlarla anlattı: Türkiye'de her 20 yılda 3 büyük deprem yaşanıyor

Olay, Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Aheste Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Türkiye’nin Deprem Gerçeği" konulu bir konferans yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

TÜRKİYE'DE HER 10 GÜNDE BİR 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLUYOR

Konferansta katılımcılara seslenen TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı. Bölgedeki yer kabuğu hareketlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Kaya, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından bölgedeki artçı depremlerin sürdüğünü aktardı.

Paylaşılan deprem istatistiklerine göre, ülke genelinde ortalama her 10 günde bir 4 büyüklüğünün üzerinde bir sarsıntı meydana geliyor.

HER 2,5 YILDA BİR 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI YAŞANIYOR

Büyüklüğü 6,5 ve üzeri olan depremlerin insanlar tarafından çok ciddi biçimde hissedilmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Son 125 yılda Türkiye’de 6,5 büyüklüğünün üzerinde 47 deprem meydana geldi. Yaklaşık her 2,5 yılda bir bu büyüklükte bir depremle karşılaşıyoruz. Bu tür depremler hem ciddi şekilde hissediliyor hem de hasara yol açabiliyor."

Dünya literatüründe 7 ve üzeri büyüklükteki sarsıntıların "büyük deprem" olarak değerlendirildiğini söyleyen Kaya, Türkiye'de hem artçıların hem de şiddetli depremlerin yaşanmaya devam ettiğini vurguladı. Somut verilere dayanarak önlem alınmasının zorunluluğuna işaret eden Kaya, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye’de son 125 yılda 7 büyüklüğünün üzerinde 19 deprem meydana geldi. Sonuç olarak yaklaşık 20 yılda 3 büyük deprem yaşıyoruz. 1999’daki Kocaeli ve Düzce, 2010 Van ve 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler dikkate alındığında son 26 yılda 5 büyük deprem yaşandı. Bu gerçeği bilerek gerekli önlemleri almak zorundayız."

Gerçekleştirdiği sunumun ardından Prof. Dr. Kaya, konferansa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.