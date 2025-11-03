Uzman isim tarih verdi: Son 9 yılın en sert kışı geliyor, İstanbul'a yoğun kar yağacak!
Türkiye'nin kuraklık endişesi sürerken, İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'tan 2016'yı hatırlatan ezber bozan bir kış tahmini geldi. Grönland'daki birikmenin her şeyi değiştireceğini belirten uzman, İstanbul dahil birçok bölge için o kritik tarihleri açıkladı.
Türkiye genelinde yağış oranlarının giderek düştüğü bir dönemde, bu kış mevsimine yönelik yapılan tahminler umutları yeşertti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Kişisel YouTube hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dr. Bozyurt, mevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirtti. Bozyurt, bu kapsamda özellikle 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti.
"KÜÇÜK BİR BUZUL ÇAĞI YAŞANACAK"
Dr. Bozyurt, beklenen bu sert hava koşullarının nedenini de bilimsel olarak açıkladı. Uzman isim, Grönland tarafında çoğalan kar birikintisinin, gulf stream akıntılarını keseceğini ve bu durumun "küçük bir buzul çağı" yaşanmasına neden olacağını söyledi.
OCAK VE ŞUBAT MODELLERİ
Modellerin 2026 yılı için öngörülerine de değinen Bozyurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor." dedi.
Dr. Bozyurt, bu yağışların sıradan olmayacağını belirterek, "Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." diye ekledi.
Şubat ayı için de konuşan uzman isim, "Şubat modeline baktığımız zaman ise yurdun daha çok kuzey ve doğu kesimlerinde biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dr. Bozyurt, kar yağışlarının zirve yapacağı dönemi de işaret etti.
Bozyurt, "20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye'nin Marmara ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu'nun kuzeyi ve İç Ege tarafında yoğun kar yağışları beklendiğini" belirtti.
Bu tahminlerin ciddiyetine vurgu yapan Bozyurt, modellerin tutarlılık oranının "yüzde 50'nin üzerine" çıktığını ve "bunun meteoroloji için ciddi bir olasılık" olduğunu sözlerine ekledi.