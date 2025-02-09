Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor

İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini gösterecek! Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları soğuk havalar ve karla karışık yağmur hakkında uyardı. İşte İstanbul’daki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki kritik gelişmeler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 1

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini açıkladı. Özellikle şubat ayında kış koşullarının etkili olacağını belirten Şen, soğuk havanın uzun süre etkisini sürdüreceğini söyledi.

1 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 2

Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz hafta İstanbul’da, özellikle 200-300 metre yükseklikteki semtlerde, kar yağışı etkisini gösterdi. 

2 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 3

Ataşehir, Şile, Çamlıca, Kartal gibi yüksek bölgelerde kar yağarken, şehir merkezinde karın kısa süreliğine etkili olduğu görüldü. Prof. Şen, İstanbul'un yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur yağabileceğini vurguladı.

3 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 4

5 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ!

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da hava sıcaklığının 7 dereceye kadar çıkabileceğini, ancak özellikle pazartesi ve salı günleri sıcaklıkların 5 derecenin altına düşme ihtimali olduğunu ifade eden Şen, soğuk havaların devam edeceğini belirtti.

4 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 5

Prof. Dr. Orhan Şen, şubat ayının tipik bir kış ayı olarak karşımıza çıktığını ve soğuk hava ve yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini göstereceğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde özellikle karla karışık yağmur ve yağmur bekleniyor.

5 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 6

Son olarak, Prof. Şen, denizlerdeki çekilmeler hakkında açıklama yaptı.

6 7
Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor - Resim: 7

Silivri ve Urla gibi bölgelerde denizin 10 metre kadar çekildiğini belirten Şen, bunun kuzeyli rüzgarlar nedeniyle olduğunu ve vatandaşların bu durumdan dolayı deprem şüphesi taşımamaları gerektiğini vurguladı. Bu çekilmenin, her yıl meydana gelen normal bir meteorolojik olay olduğunu açıkladı.

7 7