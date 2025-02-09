Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor

Silivri ve Urla gibi bölgelerde denizin 10 metre kadar çekildiğini belirten Şen, bunun kuzeyli rüzgarlar nedeniyle olduğunu ve vatandaşların bu durumdan dolayı deprem şüphesi taşımamaları gerektiğini vurguladı. Bu çekilmenin, her yıl meydana gelen normal bir meteorolojik olay olduğunu açıkladı.