Uzman isim uyardı! İstanbul'da soğuk hava dalgası başlıyor
İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini gösterecek! Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbulluları soğuk havalar ve karla karışık yağmur hakkında uyardı. İşte İstanbul’daki hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki kritik gelişmeler...
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 5 derecenin altına inebileceğini açıkladı. Özellikle şubat ayında kış koşullarının etkili olacağını belirten Şen, soğuk havanın uzun süre etkisini sürdüreceğini söyledi.
Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz hafta İstanbul’da, özellikle 200-300 metre yükseklikteki semtlerde, kar yağışı etkisini gösterdi.
Ataşehir, Şile, Çamlıca, Kartal gibi yüksek bölgelerde kar yağarken, şehir merkezinde karın kısa süreliğine etkili olduğu görüldü. Prof. Şen, İstanbul'un yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur yağabileceğini vurguladı.
5 DERECEYİ GÖREBİLİRİZ!
Önümüzdeki günlerde İstanbul’da hava sıcaklığının 7 dereceye kadar çıkabileceğini, ancak özellikle pazartesi ve salı günleri sıcaklıkların 5 derecenin altına düşme ihtimali olduğunu ifade eden Şen, soğuk havaların devam edeceğini belirtti.
Prof. Dr. Orhan Şen, şubat ayının tipik bir kış ayı olarak karşımıza çıktığını ve soğuk hava ve yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar etkisini göstereceğini belirtti. Marmara Bölgesi'nde özellikle karla karışık yağmur ve yağmur bekleniyor.
Son olarak, Prof. Şen, denizlerdeki çekilmeler hakkında açıklama yaptı.
Silivri ve Urla gibi bölgelerde denizin 10 metre kadar çekildiğini belirten Şen, bunun kuzeyli rüzgarlar nedeniyle olduğunu ve vatandaşların bu durumdan dolayı deprem şüphesi taşımamaları gerektiğini vurguladı. Bu çekilmenin, her yıl meydana gelen normal bir meteorolojik olay olduğunu açıkladı.