Uzman Meteorolog Cumartesi Gününü İşaret Etti!

Uzman meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabından vatandaşlara yönelik önemli bir bilgilendirme paylaştı. Buna göre İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Zonguldak, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm Türkiye'ye yönelik bir uyardı bulundu.

Kuvvetli sağanağın cumartesi günü yaşanacağının altını çizen Ökten'in bahsettiği şehirler için cumartesi günü oldukça zor geçecek.

"Çok Kuvvetli Sağanaklar Var"

Ökten paylaşımında şu ifadelere yer verdi: