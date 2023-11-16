Uzman Meteorolog Cumartesi Gününü İşaret Etti!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabı X'ten önümüzdeki günlerde yaşanacak hava olaylarına dair paylarşımlarını sürdürdü ve cumartesi gününü işaret etti! O 9 şehirde yaşayanlar dikkat... İşte o şehirler...

Uzman Meteorolog Cumartesi Gününü İşaret Etti!
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Uzman meteorolog Kerem Ökten, sosyal medya hesabından vatandaşlara yönelik önemli bir bilgilendirme paylaştı. Buna göre İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Zonguldak, Antalya, Mersin, Adana başta olmak üzere tüm Türkiye'ye yönelik bir uyardı bulundu.

Kuvvetli sağanağın cumartesi günü yaşanacağının altını çizen Ökten'in bahsettiği şehirler için cumartesi günü oldukça zor geçecek.

"Çok Kuvvetli Sağanaklar Var"

Ökten paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

- Cumartesi günü Ülke genelinde çok kuvvetli sağanaklar var. Tüm bölgelerde bu sağanaklar etkili olacak. İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Zonguldak, Antalya, Mersin, Adana hepsi...
# meteoroloji # istanbul hava durumu
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