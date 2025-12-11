Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı: 6 ili etkileyebilecek büyük deprem riski gündemde

Tunceli için farklı senaryoların geçerli olduğunu belirten Polat, ilin sadece Yedisu fay hattından değil, aynı zamanda periyodik ömrünü doldurmuş olan Ovacık ve Nazımiye faylarının da etkisi altında olduğunu hatırlattı. Uzmanların temel endişesinin, Yedisu fayı ile birlikte diğer fayların da aynı anda kırılması olduğunu vurguladı. Polat, “Aynı anda 3 fayın kırılması durumunda en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bu konuda çalışan hocalarımızın da ortak görüşü bu şekilde” diyerek bölgede yaşayan vatandaşları ve kamu kurumlarını gerekli önlemleri almak için hızla harekete geçmeye çağırdı.