Uzmandan Yedisu fayı için korkutan uyarı: 6 ili etkileyebilecek büyük deprem riski gündemde
Tunceli Pülümür’de kısa süre önce yaşanan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Alper Polat, depremin Yedisu Fayı’na yakın bir bölgede gerçekleştiğini belirterek uyarılarda bulundu.
9 Aralık’ta Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaydedilen 4,2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin önemli tektonik hatlarından olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) doğu ucunda yer alan Yedisu segmenti üzerindeki tehlikeleri tekrar gündeme getirdi.
Uzmanlar, bu segmentte uzun bir süredir büyük bir kırılmanın yaşanmamış olmasının, biriken gerilimi artırdığını ve yüksek risk oluşturduğunu ifade ediyor.
Ekonomim'e göre, Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Polat, son sarsıntının konumunun Yedisu fayı ile ilişkili bir alanda gerçekleştiğini doğruladı. Polat, Yedisu fayının tarihsel deprem periyodunu tamamladığını vurgulayarak, biriken enerji nedeniyle Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan ve Erzurum illerinin güçlü bir depremde ciddi şekilde etkileneceği uyarısını yineledi.
YEDİSU FAYININ HER İKİ UCUNDA DA CİDDİ BASINÇ VAR
Doç. Dr. Alper Polat, Yedisu fayının durumunu detaylandırırken, bu hattın endişe verici faylardan biri olduğunu kaydetti. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu fayı’nın büyük bir kısmı kırılmasına rağmen, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Yedisu fayı bölgesinde bir kırılma yaşanmadığını belirtti.
Polat’a göre, Kuzey Anadolu fayı’nın Erzincan bölgesindeki kırılması sonrasında, Yedisu fayının her iki ucunda da ciddi bir enerji birikimi meydana gelmiş durumda.
Polat, bu fay üzerindeki en son büyük depremin 1784 yılında gerçekleştiğini ve fayın deprem periyodunun ortalama 200-250 yıl arasında seyrettiğini açıkladı. “Dolayısıyla 1784'ten günümüze 240 yıl geçmiş ve fayın ömrü bilimsel olarak tamamlanmış durumda. Her iki uçtan da ciddi enerji birikimleri de meydana geldiği için bu fayın büyük bir deprem oluşturma riski çok yüksek” dedi.
Doç. Dr. Polat, Yedisu fayının kırılması durumunda Ovacık ve Nazımiye faylarının da tetiklenme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumun bölgede büyük yıkıma neden olabileceğini dile getirdi. Polat, "Bu fay kırıldığı takdirde yaklaşık 6 ilimizin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz. Bunlar; Bingöl, Tunceli, Erzincan, Erzurum'un bir bölümü, Muş ve Elazığ" şeklinde bir risk haritası çizdi.
Tunceli için farklı senaryoların geçerli olduğunu belirten Polat, ilin sadece Yedisu fay hattından değil, aynı zamanda periyodik ömrünü doldurmuş olan Ovacık ve Nazımiye faylarının da etkisi altında olduğunu hatırlattı. Uzmanların temel endişesinin, Yedisu fayı ile birlikte diğer fayların da aynı anda kırılması olduğunu vurguladı. Polat, “Aynı anda 3 fayın kırılması durumunda en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bu konuda çalışan hocalarımızın da ortak görüşü bu şekilde” diyerek bölgede yaşayan vatandaşları ve kamu kurumlarını gerekli önlemleri almak için hızla harekete geçmeye çağırdı.