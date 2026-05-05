“Uzmanım” dediler, milyonları götürdüler! Balıkesir’de 7 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden sahte borsa reklamları vererek bir vatandaşı yaklaşık 7,4 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun şikayeti üzerine nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlattı. Emniyete başvuran müşteki, sosyal medya platformlarında gördüğü borsa reklamları üzerinden bazı kişilerle iletişime geçtiğini ve bu kişiler tarafından dolandırıldığını beyan etti.

SAHTE UZMANLARDAN MİLYONLUK VURGUN

Siber polislerin yaptığı incelemelerde, şebekenin işleyiş yöntemi ve zararın boyutu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin "yüksek kâr vaat eden yatırım" kisvesi altında sahte reklamlar verdiği, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak ağlarına düşürdükleri kişilerden para talep ettikleri belirlendi. Yapılan hesap incelemelerinde, başvuru sahibi mağdurun bu yöntemle tam 7 milyon 398 bin 319 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Dosya kapsamında delillerin toplanması ve paranın izinin sürülmesiyle, dolandırıcılık olayına karışan 7 şüphelinin kimlikleri saptandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti. Düzenlenen baskınlarda, kimlikleri belirlenen 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ö.K., adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Şebekenin diğer üyeleri E.C.K., O.Ç., İ.K., İ.E., D.A. ve B.G. isimli 6 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

