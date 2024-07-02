Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'

Son dört yılda meyve ve sebzelerin verimini %15 ila %20 oranında düşüren kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede bilim insanları farklı yöntemler öneriyor. Özellikle son dönemde evlere kadar giren kokarcanın yok edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Saruhan, "Mayıs ayından eylül ayına kadar arazide olup meyvelere zarar veren kokarca, kışı evlerde geçiriyor. Bu sayede soğuktan etkilenmiyor ve bir sonraki yıl daha güçlü bir şekilde araziye çıkıyor. Evlerde kullanılabilecek herhangi bir ilaç bulunmamakta. Bu nedenle, evde görüldüğünde imha edilmelidir. Evlere girmemesi için açık alanlar kapatılmalı ve sineklik kullanılmalıdır" dedi.

Doç. Dr. İslam Saruhan, "Bu böcekler sıkıştırıldığında koku saldıkları için 'kokarca' olarak adlandırılmıştır. Ülkemizde farklı akrabaları ve familyaları bulunuyor. İstilacı bir böcek türü olup, bir ülkeye girdiklerinde hızla yayılıyor ve popülasyonu artıyor. Kokarcanın zararı özellikle meyvelerde görülmektedir. Meyvelere verdiği zararın dışında, evlerde de ciddi bir rahatsızlık kaynağıdır.

Böcek, kışı geçirmek için evleri tercih eder. İnsanlara doğrudan zararı yoktur. Ancak, kışı evde geçirdiklerinde, ertesi yıl tarlalara daha güçlü bir şekilde dönüyorlar ve zararı artıyor. Eğer tarlada kışı geçirselerdi, çoğu orada ölecekti. Ayrıca, evde kışı geçirmek için uygun bir yer bulduklarında bir koku salgılıyorlar. Diğer böcekler bu kokuyu alarak aynı yere geliyor ve evde büyük bir popülasyon oluşturuyorlar. Bu da insanları ciddi şekilde rahatsız ediyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Saruhan, kahverengi kokarcanın Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yaygın olduğunu ve ABD'de yıllık ekonomik kaybın 1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu böceğin biyolojik mücadelesi için Uzak Doğu kökenli 'Samuray arıları' üretildiğini ve doğaya salındığını söyledi.

Evlerde kokarca ile mücadele hakkında önerilerde bulunan Doç. Dr. Saruhan, "Evlerde bu zararlıya karşı fazla bir şey yapılamaz. İnsanlara zararı yoktur. Havalar soğudukça bir yere yerleşecek ve görülme sıklığı azalacaktır. Ancak şu an ev aradıkları için insanlar bu böceklerle daha sık karşılaşıyor ve rahatsız oluyor. Evlerde bu zararlıya karşı kullanabileceğimiz ruhsatlı bir ilaç yok. Ancak, girişlerini engellemek için camlara sineklik takılabilir ve açık alanlar kapatılarak evlere girmeleri engellenebilir" ifadelerini kullandı.