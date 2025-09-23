Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!
Uzman isimler Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
DEPREMİN DETAYLARI
AFAD verilerine göre, Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 00.05’te yaşanan deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesaplarından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AHMET ERCAN’IN DEĞERLENDİRMESİ
“Sındırgı M6,1 depreminden sonra artçı depremler M5,1’e kadar çıkarak sürmüştü. Bugün 0:05’te M5,0 büyüklüğünde bir artçı deprem daha 7 km derinlikte Sinandede’de gerçekleşti. Belli ki burada boşalmamış bir gerginlik hâlâ var. Tıpkı Simav depremleri gibi artçı depremlerle boşalma uzun süre alacak.
Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki Sındırgı’da halk hâlâ çadırlarda yaşıyor. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak üzere, yaklaşık 980 konut ise oturulamayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım, eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı’ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı’nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.”
NACİ GÖRÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ
“Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabeni’nin kuzey horstu üzerinde meydana geliyor. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş ve burada üretim gerçekleşebilir. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli.”