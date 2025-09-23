Uzmanlar "Artık normal değil" diyor: Deprem için kritik uyarılar!

Ancak önceden de belirttiğim gibi M6,1’i aşan bir artçı deprem beklemiyorum. Ne yazık ki Sındırgı’da halk hâlâ çadırlarda yaşıyor. Ağır hasarlı 600 yapı yıkılmak üzere, yaklaşık 980 konut ise oturulamayacak durumda. Bu Türkiye’nin ayıbıdır. En büyük yıkım, eski bir göl yatağı olan Balıkesir’de Sındırgı’ya girişteki ağaçlık ana yol ve Çarşı’nın altıdır. Geçmiş olsun Sındırgı.”