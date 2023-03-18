Uzmanlar hamsi için önemli çağrı

Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar, hamside umduğunu bulamadı. Tezgâhlarda bir görünüp bir kaybolan hamsinin bölgede avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kaldı. Bu da popülasyonu olumsuz etkiledi. Son yıllarda aralıklarla yapılan hamside av yasağının yeterli olmadığını belirten uzmanlar, 1 yıl av yasağı önerisi yaptı. Uzmanlara göre, kontrollü avlanma için 6 Karadeniz ülkesinin bir araya gelmesi gerekiyor.



Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu Karadeniz'de sürüyor. Bölgede hamsinin avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kaldı. Bu da popülasyonu olumsuz etkiledi.



Uzmanlara göre, son yıllarda aralıklarla yapılan hamside av yasağı yeterli değil. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, 1 yıl av yasağı önerisi yaptı:

- Sürdürülebilir kaliteli hamsi avcılığında, …Tezgâhlarda bir görünüp bir kayboluyor. Uzmanlardan uyarılar ve öneriler ardı ardına geliyor. Her şey hamsi varlığını kurtarmak için…

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun da, birçok faktörün sonucu hamsilerin hayat döngülerinin eskiye göre farklılaştığını söyledi.



Prof. Dr. Osman Samsun, bu sezon avlanan hamsilerin büyük çoğunluğunun 6 ile 8 santimetre boyunda oldukları ve bu boy grubundaki hamsilerin de genellikle hiç ürememiş olduklarını belirtti. Kontrollü avlanma için 6 Karadeniz ülkesinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.



