Uzmanlar isim vererek uyardı! Gündüzleri de ısıran "Asya Kaplan Sivrisineği" tehlikesi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, halk arasında "Asya kaplan sivrisineği" olarak bilinen tehlikeli türe karşı uyarılarda bulundu. Bu türün küçücük bir su birikintisinde bile üreyebildiğini ve diğer sineklerin aksine gündüz saatlerinde de agresif bir şekilde aktif olduğunu belirten Hraloğlu, vatandaşları ev, bahçe ve balkonlardaki durgun sulara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

DANG HUMMASI VE ZİKA VİRÜSÜ TAŞIYOR OLABİLİR

Asya kaplan sivrisineğinin sadece rahatsız edici bir kaşıntı sebebi olmadığını, ciddi halk sağlığı riskleri barındırdığını ifade eden Dr. Hraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

Taşıdığı Riskli Virüsler: Bu tür; dang humması, chikungunya ve Zika gibi tehlikeli viral enfeksiyonların yayılmasında doğrudan rol oynayabiliyor.

Her Isırık Hastalık Demek Değil: Her ısırma vakası hastalık bulaşacağı anlamına gelmiyor; virüsün geçmesi için sivrisineğin bu virüsü taşıyor olması gerekiyor. Ancak riskin büyümemesi için yayılımın önlenmesi hayati önem taşıyor.

İkincil Enfeksiyon Riski: Isırık bölgesindeki yoğun kaşıntı ve yanma hissi nedeniyle cildin tahriş edilmesi, enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar yüksek risk grubunda yer alıyor.

ATEŞ, EKLEM AĞRISI VE DÖKÜNTÜ VARSA VAKİT KAYBETMEYİN!

Isırık sonrası belirtilerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Müberra Hraloğlu, sadece kızarıklıkla kalmayıp vücut genelinde şu semptomlar görüldüğünde acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti:

Yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları, halsizlik

Vücutta döküntü ve gözlerde kızarıklık

Bulantı ve genel durum bozukluğu (özellikle yakın zamanda seyahat öyküsü olanlar çok daha dikkatli olmalı)

EN ETKİLİ ÇÖZÜM: SAKSI ALTLIKLARI VE DURGUN SULAR

Asya kaplan sivrisineğiyle mücadelenin temelinin ilaçlamadan ziyade üreme kaynaklarını kurutmak olduğunu ifade eden Hraloğlu, bireysel olarak alınabilecek önlemleri sıraladı:

Durgun Suları Kurutun: Saksı altlıkları, kovalar, boş bidonlar, eski araç lastikleri, bahçe sulukları ve çatı oluklarında biriken sular düzenli olarak boşaltılmalı, kullanılmayan kaplar ters çevrilmelidir. Kapı önündeki küçücük bir su birikintisi bile binlerce sineğin üremesi için yeterlidir.

Giyim ve Korunma: Dışarıya çıkarken uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmeli, pencerelere sineklik takılmalı ve bebek arabalarında koruyucu tüller kullanılmalıdır. Sağlık Bakanlığı onaylı sivrisinek kovucular da talimatlara uygun şekilde kullanılabilir.