Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız"

Öncelikli Yapılar Üzerinde Derinlemesine Çalışma Atak, "İzmir merkezli bir depremde binaların dayanıklılığını ölçmek için envanter çalışmaları yapıyoruz. Depremde en çok yıkım yaşanan Bornova ve Bayraklı'da başlayan çalışmalar, şu ana kadar %35'lik bir oranın depreme dayanıksız olduğunu gösterdi.