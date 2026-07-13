Uzmanlar saç baş yolduran o hatayı açıkladı! Kene ısırınca sakın bunu yapmayın

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Kaplan, ölümcül sonuçlar doğurabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı hayati uyarılarda bulundu. Kene ısırması durumunda kulaktan kulağa yayılan kolonya dökme, sigara basma veya keneyi ezme gibi hatalı müdahalelerin virüsün vücuda bulaşma riskini katladığını belirten uzmanlar, doğru müdahale yöntemlerini ve 10 günlük kritik takip sürecini anlattı.

KENELER UÇMAZ VE ZIPLAMAZ: PAÇALARI ÇORABIN İÇİNE SOKUN

Kene ısırmasının KKKA gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Kaplan; tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi riskli bölgelerde yaşayan veya bu alanları ziyaret eden vatandaşların çok tedbirli olması gerektiğini belirtti. Kenelerin kanatlı olmadığını, uçmadığını ve zıplamadığını hatırlatan Kaplan, bu canlıların yerde yürüyerek vücuda tırmandığını söyledi. Doğaya çıkarken açık renkli ve uzun kollu giysilerin tercih edilmesini tavsiye eden uzman isim, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının kenenin vücuda ulaşmasını engelleyen en basit ve etkili yöntem olduğunu ifade etti.

EVE DÖNÜNCE BU BÖLGELERİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Açık alan faaliyetlerinden veya bahçe mesaisinden eve dönüldüğünde hem kıyafetlerin hem de vücudun detaylıca incelenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Merve Kaplan, "Kendinizi ve çocuklarınızı özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkası olmak üzere kene varlığı açısından mutlaka titizlikle kontrol edin" uyarısında bulundu.

"KENENİN ÜZERİNE KESİNLİKLE ALKOL VEYA KOLONYA DÖKMEYİN"

Vücuda tutunmuş bir kene fark edildiğinde panik yapılmaması gerektiğini ve müdahale sırasında yapılan ölümcül yanlışlardan uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Kaplan, kenenin kesinlikle çıplak elle tutulmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Keneyi eldiven, bez veya poşet gibi bir koruyucu malzeme kullanarak deriye en yakın yerden tutup, tek bir hamlede dikkatlice çıkarın. Eğer kendiniz çıkaramıyorsanız vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Keneyi kesinlikle ezmeyin veya patlatmayın. Üzerine sigara basmayın; kolonya, alkol, gaz yağı, aseton veya benzeri kimyasal maddeler dökmeyin. Bu maddeler kenenin kusmasına ve virüsü doğrudan vücudunuza enjekte etmesine neden olur. Erken fark etmek ve doğru müdahale etmek, hastalık riskini önemli ölçüde azaltır."

ISIRILMA SONRASI 10 GÜNLÜK "BELİRTİ" NÖBETİ

Kene vücuttan başarılı bir şekilde çıkarılsa bile tedbirin asla elden bırakılmaması gerektiği ifade edildi. Virüsün kuluçka süresi nedeniyle kişinin tam 10 gün boyunca kendisini yakından takip etmesi gerektiği belirtildi. Bu 10 günlük süreçte; ani yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal veya iştahsızlık gibi belirtilerden en az birinin görülmesi halinde, hastanın vakit kaybetmeden ve kene ısırığı geçmişini belirterek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği önemle vurgulandı.