Uzmanlar uyardı: Türkiye’nin altında devasa bir yarık daha keşfedildi!
Bilim insanları, Afrika Levhası’nın kademeli olarak ikiye ayrıldığını ve bu sürecin sonunda yeni bir okyanusun oluşabileceğini belirtiyor.
Daha önce Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen ve 56 kilometre uzunluğundaki fay hattı, kıtanın bölünme sürecinin bir göstergesi olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise benzer bir jeolojik değişim, Türkiye’nin güneyinde yaşanıyor olabilir.
Türkiye’de Levha Hareketleri ve Yeni Yarık
Türkiye, Avrasya, Afrika, Arabistan ve Anadolu levhalarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu durum, ülkeyi sadece büyük deprem riskleri ile karşı karşıya bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda volkanik aktiviteler ve jeolojik değişimlere açık hale getiriyor.
Son araştırmalara göre, Türkiye’nin güneydoğusundan İran’ın kuzeybatısına kadar uzanan büyük bir yarık tespit edildi. Göttingen Üniversitesi’nden bilim insanları, bu kırılmanın 30 milyon yıl öncesine dayandığını ve zamanla büyüyerek bölgenin coğrafi yapısını değiştirebileceğini ifade ediyor.
Uzmanlar, bu yeni yarığın genişleyerek Akdeniz’in küçülmesine ve Türkiye’nin güneyinde yepyeni bir kıyı şeridinin oluşmasına yol açabileceğini öngörüyor.
Büyük Depremler ve Volkanik Patlamalar Kapıda Mı?
Etiyopya’daki Afar Çölü’nde 2005 yılında yaşanan Dabbahu Yanardağı patlaması, kıtasal ayrılmanın en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Yanardağdan yükselen magma, bölgedeki çatlakları genişleterek Afrika’nın doğusunu ikiye ayıran süreci hızlandırdı.
Türkiye’nin de benzer bir jeolojik süreçten geçtiği belirtiliyor. Erciyes, Hasan Dağı ve Melendiz volkanlarının bu hareketlilikten etkilenebileceği ifade ediliyor.
Türkiye’de de levha hareketleri ve volkanik aktiviteler nedeniyle, gelecekte büyük depremler ve volkanik patlamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Türkiye Okyanus Kıyısına Sahip Olabilir Mi?
Uluslararası araştırmalar, Türkiye’nin güneyinde meydana gelen levha hareketlerinin Akdeniz’in küçülmesine yol açabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre, bu süreç devam ederse, bölge zamanla yeni bir okyanusun şekillenmesine neden olabilir.
Irak’taki Zagros Dağları’nda yapılan araştırmalar, Neotetis Okyanusu’nun kapanma sürecinin hala devam ettiğini ve Türkiye’nin güneyinde yeni bir çöküntü alanının oluştuğunu gösteriyor.
Olası Senaryolar:
✅ Akdeniz’in kapanma süreci devam edecek ve Türkiye’nin güneyinde yeni levha sınırları oluşacak.
✅ Anadolu Levhası’nın batıya hareketi, Türkiye’deki deprem risklerini artırmaya devam edecek.
✅ Yeni keşfedilen yarık genişlemeye devam ederse, Türkiye’nin güneyi uzun vadede okyanus kıyısına dönüşebilir.
✅ Levha hareketleri ve volkanik aktiviteler, bölgedeki jeolojik dengeleri tamamen değiştirebilir.
Türkiye ve çevresinde yaşanan bu büyük jeolojik dönüşüm, önümüzdeki yıllarda doğa olaylarının daha sık ve şiddetli yaşanmasına yol açabilir.
Bilim insanları, bölgedeki tektonik hareketlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.