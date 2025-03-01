Uzmanlar uyardı: Türkiye’nin altında devasa bir yarık daha keşfedildi!

Daha önce Doğu Afrika Yarığı olarak bilinen ve 56 kilometre uzunluğundaki fay hattı, kıtanın bölünme sürecinin bir göstergesi olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise benzer bir jeolojik değişim, Türkiye’nin güneyinde yaşanıyor olabilir.





