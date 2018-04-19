Ülkemizde kentsel dönüşümle 7 milyonu aşkın bina yıkılacak. Bu binaların neredeyse tamamında akciğer kanserine neden olan asbest bulunuyor. Uzmanlar uyarıyor; binalar yıkılırken asbest araştırması yapılmak zorunda. Yoksa kentsel dönüşüm kansere dönüşebilir.

Uzmanlar bu uyarıyı, ülkemizde giderek yaygınlaşan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin kansere dönüşmemesi için yapıyor. Çünkü 2000 yılından önce yapılan binaların çoğunda kanserojen madde asbest bulunuyor. Yasaklanmasına rağmen asbest, tehlike saçmaya devam ediyor.Uzmanlara göre, binalar yıkılırken asbest araştırması yapılması şart. Yıkımda ve hafriyatın taşınmasında ortaya çıkan toz da sağlığı tehdit ediyor.Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram, binaların yıkımına dair kuralların mutlaka uygulanması gerektiğini söylüyor.Hastalıklara neden olan riskleri engelleyebilmek için uzmanlar öneriyor. Önlem, koruma tedbirlerinin ve denetimlerinin derhal başlaması ve binaların asbest muayene sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor.