Uzmanlardan aşırı sıcak uyarısı! Sağlığınızı korumak için bu saatlere dikkat edin

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde uzmanlar, sıcaklık ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Terleme mekanizmasının tek başına vücut ısısını dengelemekte yetersiz kalabileceğini belirten uzmanlar, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için dikkat edilmesi gereken hayati hususları sıralıyor.

Uzmanlardan aşırı sıcaklara karşı 10 altın kural

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın: Sıcaklığın tavan yaptığı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda kalın, zorunlu olmadıkça güneş altında durmayın.

Bol su içmeyi ihmal etmeyin: Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketin. Aşırı şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınarak terlemeyle kaybedilen sıvı ve mineral dengesini koruyun.

Hafif ve açık renkli kıyafetler tercih edin: Pamuklu, ince ve nefes alabilen açık renkli giysiler giyin. Dışarı çıkarken geniş kenarlı şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanın.

Ağır yemeklerden kaçının: Yağlı ve ağır gıdalar yerine sebze, meyve ve yoğurt gibi hafif besinlere yönelin. Karpuz, salatalık, domates ve kavun gibi su oranı yüksek gıdalarla sıvı alımını destekleyin.

Güneş koruyucu kullanın: Dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce cilt tipinize uygun güneş kremi sürün ve dışarıda kaldığınız süre boyunca kreminizi belirli aralıklarla tazeleyin.

Evinizi serin tutun: Sabah erken saatlerde ve akşam serinliğinde evinizi havalandırın. Gün içinde perdeleri kapalı tutarak güneş ışığının ortamı ısıtmasını engelleyin.

Fiziksel aktiviteyi erken saatlere bırakın: Egzersiz ve sporu sabahın ilk saatlerinde veya akşam güneş battıktan sonra yapın. Yoğun sıcak altında spor yapmak sıcak çarpması riskini artırır.

Risk grubundakilere daha fazla dikkat edin: Yaşlılar, bebekler, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların yeterli sıvı aldığından ve serin yerlerde bulunduğundan emin olun.

Aracınızda kimseyi bekletmeyin: Park halındaki araç içi sıcaklığı dakikalar içinde tehlikeli boyutlara ulaşır. Çocukları, yaşlıları ve evcil hayvanları kısa süreliğine dahi olsa araçta yalnız bırakmayın.

Sıcak çarpmasının belirtilerini tanıyın: Baş dönmesi, şiddetli halsizlik, mide bulantısı, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve bayılma sıcak çarpması işaretleridir. Bu durumda kişi derhal serin bir yere alınmalı, su verilmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.