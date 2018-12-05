Tam da sezonu geldi. Neyin sezonu mu? Yağışlı hava ve nemi çok seven mantardan bahsediyoruz. Bu yüzden uzmanlar alarmda, zehirlenme olasılığına karşı rastgele toplanıp tüketilmemesi konusunda uyarıyor.

Sonbahar yağışları arttı, yağmuru seven mantar için toplama zamanı geldi, uzmanlardan uyarılar gecikmedi.



Mantar zehirlenmeleri genellikle yağışların arttığı dönemlerde artış gösteriyor.



Zehirlenmeler daha çok Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde yaşanıyor.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı, doğru bilinen yanlışları anlattı.



Sadece bir mantarın bile insanı öldürecek düzeyde zehir taşıdığını vurgulayan Allı, diğer canlılarda olduğu gibi doğada dikkat çekici renge sahibi olan mantarların genelde zehirli olan mantarlar olduğunu söyledi.



Peki olası bir zehirlenme karşısında ne yapmak gerekiyor?



Dünyada 150 binden fazla mantar türü bulunuyor. Ülkemizde bulunan 2 bin 500 mantar türünden 100 tanesi zehirli 10 tanesi de öldürücü.



Toplaması zevkli olsa da hangisi zehirli hangisi zehirsiz anlamak güç.



​İşte bu yüzden uzmanlar uyarıyor, "Bilmediğiniz bir mantarı yemek, Rus ruleti oynamaktan daha tehlikeli çünkü Rus ruletinde yaşama şansınız 6'da bir iken bilmediğiniz doğal mantarda bu 2'de bir."



ulusal.com.tr