Üzüm bağlarında zirai don alarmı: Zarar yüzde yüze ulaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde filizlenmeye başlayan üzüm bağları, ani sıcaklık düşüşüyle zirai dona maruz kaldı. Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde yüze ulaştı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, hasar tespiti için sahada incelemelerde bulundu.

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Üzüm bağlarında zirai don alarmı: Zarar yüzde yüze ulaştı
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Bahar aylarının başında yaşanan zirai don, üreticiyi zor durumda bıraktı. Alaşehir’de sıcaklık eksilere düştü, üzüm bağları büyük zarar gördü.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, bölgedeki bağları yerinde inceleyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Don nedeniyle filizlerin zarar gördüğünü belirten Demir, üreticilerin büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bankalara ve kooperatiflere borcu olan çiftçiler, bağlarından ürün alamazsa sezonu zararla kapatacak. Üreticiler, yetkililerden destek bekliyor.

Şubat ayı sonunda Antalya, Mersin ve Adana'da da zirai don etkili olmuş, sebze ve meyve üretimi zarar görmüştü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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