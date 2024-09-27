Uzun namlulu silahlarla tehdit videosu çeken şüpheliler gözaltında

Gaziantep'te ara sokakta çekilen bir videoda, uzun namlulu silahlar taşıyan kişilerin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya karışan 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uzun namlulu silahlarla tehdit videosu çeken şüpheliler gözaltında
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Sosyal medyada yayılan ve Gaziantep’in merkezindeki ara sokaklarda kaydedilen bir videoda, iki kişinin ellerinde uzun namlulu silahlarla küfürler savurarak tehdit ettiği görüldü. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü hızla harekete geçerek, videodaki şahıslarla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde oldu:

“Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla halkımız arasında korku ve endişeye neden olan şahısların görüntüleri Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimizin koordinasyonuyla başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahıslar da dahil olmak üzere 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.) Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin güvenliğini tehdit eden tüm unsurların nefeslerini keseceğiz. Aziz milletimize sözümüz olsun.”

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Uzun namlulu silahlarla tehdit videosu çeken şüpheliler gözaltında
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