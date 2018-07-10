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Uzundere'deki sondaj durduruldu

İzmir'in Uzundere mahallesinde jeotermal santraline karşı çıkan vatandaşlar zafer kazandı. Sondaj yapan firma, verilen süre içinde jeotermal kaynağına ulaşamadı. Valilik'ten de ek süre alamayan şirket, sondaj malzemelerini toplayıp, bölgeden ayrıldı.

Uzundere'deki sondaj durduruldu

İzmir Uzundere'de tepki çeken jeotermal kaynak arama çalışması durduruldu. Şirket verilen süre içinde kaynağa ulaşamadı. Çare olarak 1 ay ek süre talep etti. İzmir Valiliği mevzuata aykırılık nedeniyle kabul etmedi.

Alanda sondaj çalışmaları durdurulurken, açılan kuyu kapatılmaya başladı.

Uzundere sakinleri, çevre sağlığı için verdikleri mücadeleyi şimdilik kazandı. Gözler devam eden davalardan çıkacak haberde. Eğer mahkeme olumlu karar verirse, bölgede bir daha Jeotermal kaynak araması yapılamayacak.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #uzundere #izmir #jeotermal
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