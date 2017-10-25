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Uzundere'nin doğal pazarı

Üretmek insan farklı bir mutluluk veriyor. Üretenin yüzü gülüyor. Tıpkı İzmir’in Uzundere mahallesindeki Tahtacı Köylüleri gibi.

Uzundere'nin doğal pazarı

Uzundere’deki bu küçük pazar yeri, İzmir şehir merkezine yarım saat çekiyor... Uzundere, Karabağlar İlçesi’nin kıyısında ormanlık alan başlangıcında bir mahalle…

Her perşembe 300 metre kare alanda doğal ürün pazarı kuruluyor.

Kadınlar ürettikleri her ürünü pazarda sergiliyor.

Amaç para kazanmak gibi görünse de sosyal yaşamı sürdürmek onların önceliği…

Pazarda “işler kötü” diyene rastlayamazsınız… Anadolu’nun sıcak, gönlü bol insanıyla karşılaşırsınız.

Onlar Tahtacılar…  Pazara geleceğimizi duyan 3 kadın evlenirken giydikleri geleneksel kıyafetleriyle karşıladı bizi. Yaşam tarzlarındaki derinlikleri anlattılar Ulusal Kanal’a…

Önümüz kış… Pazar yerinin çatısı yok. Kadınlar adına Muhtar Osman Sarı,  küçük taleplerini aracılığımızla duyuruyor yetkililere...



HABER: UFUKAKKAYA – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #uzundere
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