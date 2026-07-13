Uzungöl'de kahreden ölüm! Çantasını kurtarmak isterken canından oldu

Göl kenarında gezdikleri sırada suya düşen çantalarını kurtarmak amacıyla arkasından göle atlayan Suudi Arabistan uyruklu iki turistten biri akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD, UMKE ve dalgıç polislerin katılımıyla gerçekleştirilen yoğun arama-kurtarma çalışmalarının ardından, talihsiz turistin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇANTANIN PEŞİNDEN GÖLE ATLADILAR

Olay, Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm destinasyonu Uzungöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, göl çevresinde yürüyüş yapan Suudi Arabistan uyruklu turist ailenin çantası henüz belirlenemeyen bir nedenle göle düştü. Çantayı sudan çıkarmak isteyen aile üyesi iki Arap turist, hiç düşünmeden peşinden göle atladı. Ancak göldeki kuvvetli akıntı nedeniyle iki turist de kısa sürede suyun içinde çırpınmaya başladı.

BİR TURİSTİ TÜRK VATANDAŞI KURTARDI, DİĞERİ AKINTIYA KAPILDI

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle gölde can pazarı yaşandı. Çantayı kurtarmaya çalışan Suudi Arabistan uyruklu iki turistten biri, çantayla birlikte kahraman bir Türk vatandaşı tarafından sudan çekilerek son anda kurtarıldı. Ancak akıntının daha yoğun olduğu bölgeye sürüklenen diğer yabancı turist, kısa süre içinde gözlerden kaybolarak gölde kayboldu. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), emniyet botları ve kurbağa adamlardan oluşan dalgıç polisler gölde geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Dalgıçların su altında, botların ise su üstünde yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, akıntıya kapılan Suudi Arabistan uyruklu turistin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkarıldı. Talihsiz turistin cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

VALİ TAHİR ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaşanan acı olayın ardından Trabzon Valisi Tahir Şahin, vakit kaybetmeden Uzungöl'deki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arama-kurtarma faaliyetlerini yerinde takip eden Vali Şahin, operasyonu koordine eden AFAD ve emniyet yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Turist ailenin büyük bir üzüntü yaşadığı olayla ilgili olarak adli makamlarca geniş çaplı tahkikat başlatıldı.