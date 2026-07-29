Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı! Kayıp gencin bedeni ormana gömülü bulundu

Esenyurt'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın cansız bedeni, Arnavutköy'deki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Genci öldürüp aracını sattığı belirlenen iki zanlı, Van'da düzenlenen İHA destekli operasyonla yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vahşetin kan donduran detayları ortaya çıktı! Kayıp gencin bedeni ormana gömülü bulundu
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İstanbul Esenyurt'ta ikamet eden ve düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'tan haber alamayan ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirerek kayıp ilanında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, Açık'ın bulunması için günlerce süren kapsamlı bir araştırma başlattı. Yürütülen soruşturma neticesinde, kayıp gencin iki kişi tarafından cinayete kurban gittiği tespit edildi.

İHA DESTEKLİ OPERASYONLA VAN'DA YAKALANDILAR

Cinayetin aydınlatılmasının ardından katil zanlılarının izini sürmeye başlayan emniyet güçleri, şüphelilerin İstanbul'dan kaçarak Van'a gittiklerini belirledi. Şahısların yer tespiti ve takibi sürecinde güvenlik güçleri insansız hava araçlarından (İHA) faydalandı.

İHA destekli operasyonla çemberi daraltan ekipler, iki şüpheliyi Van'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

NOTERDEN VEKALET ALIP ARACINI SATTILAR

Yapılan çalışmalarda, iki zanlının Ferhat Açık'ı öldürdükten sonra noter üzerinden vekaletini aldıkları ve gence ait aracı bu vekaletle sattıkları saptandı. Polis ekipleri, aracı elden çıkaran şüphelilerin Açık'ın cenazesini Arnavutköy ilçesindeki ormanlık bir alana götürerek toprağa gömdüklerini ortaya çıkardı.

Van'da yakalanmalarının ardından ilgili birimlere teslim edilen iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Sorgu süreçleri süren şahısların, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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