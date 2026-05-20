Vali duyurdu: Eğitime ara verildi!

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sarsıntının ardından yürütülen saha taramaları ve güvenlik önlemleri kapsamında il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

VALİ SEDDAR YAVUZ AÇIKLADI: MALATYA GENELİNDE EĞİTİME DEPREM ARASI

Sarsıntının hemen ardından ilgili tüm kurumları alarma geçiren Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini ilan etti. Vali Yavuz, kararın gerekçesini ve sahada yürütülen çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Valilik koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin özellikle okul binalarında herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek amacıyla detaylı incelemelerine başladığı öğrenildi.