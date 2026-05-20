Vali duyurdu: Eğitime ara verildi!

Malatya’da sabah saat 09.00’da meydana gelen ve çevre illerde de büyük paniğe yol açan 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte eğitime yönelik kritik bir karar alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Vali duyurdu: Eğitime ara verildi!
Yayınlanma:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sarsıntının ardından yürütülen saha taramaları ve güvenlik önlemleri kapsamında il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

VALİ SEDDAR YAVUZ AÇIKLADI: MALATYA GENELİNDE EĞİTİME DEPREM ARASI

Sarsıntının hemen ardından ilgili tüm kurumları alarma geçiren Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi paylaşımla il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini ilan etti. Vali Yavuz, kararın gerekçesini ve sahada yürütülen çalışmaları şu sözlerle aktardı:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Valilik koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin özellikle okul binalarında herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek amacıyla detaylı incelemelerine başladığı öğrenildi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'ın saldırı tehditlerine yanıt: ''Yeni savaş sürprizlerle dolu olacak!"İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Trump'ın saldırı tehditlerine yanıt: ''Yeni savaş sürprizlerle dolu olacak!"Dünya
deprem malatya
Günün Manşetleri
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Bakanlık ve BOTAŞ yapılanması deşifre oldu
Van merkezli dev narkotik operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Sumud Filosu'ndaki tüm tekneler alıkonuldu
Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun
İsrail askerleri yardım filosuna ateş açtı
Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası
Çok Okunanlar
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal Kahramanmaraş'taki okul saldırısında dehşete düşüren 'Makam Gücü' skandal
Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları Altın iki ayın en düşüğünde! İşte 20 Mayıs güncel altın fiyatları
Gazete manşetleri 20 Mayıs Çarşamba Gazete manşetleri 20 Mayıs Çarşamba
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! İngiliz futbolunda 'casusluk' depremi