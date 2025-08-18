Vali Masatlı duyurdu: Hatay Havalimanı yeniden açılıyor!

Deprem sonrası hasar gören Hatay Havalimanı, 1 Eylül'de yenilenen altyapısıyla uçuşlara tekrar açılıyor. Sefer sayısı haftalık 21’den 49’a çıkarılacak. İlk kez dış hatlar kapsamında Kıbrıs Ercan Havalimanı’na da tarifeli uçuşlar başlayacak. Mega projeyle kapasite ve hizmet kalitesi artırıldı.

6 Şubat 2023’teki depremde ağır hasar gören ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos’ta uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı, 1 Eylül itibarıyla yeniden hizmete giriyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, havalimanında yaptığı açıklamada, tamamlanan projelerle birlikte önemli kapasite artışı sağlanacağını ve dış hatlar seferlerinin de başlayacağını duyurdu.

YENİ PİST, APRON VE TAKSİ YOLLARI TAMAMLANDI

Vali Masatlı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen “Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi” kapsamında birçok kritik altyapı işinin tamamlandığını belirtti. “1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist, bağlantı taksi yolları, yeni apron, regülatör binası ve ısı merkezi devreye alınacaktır” dedi.

SEFER SAYISI 21’DEN 49’A ÇIKACAK

Masatlı, yeni altyapının devreye girmesiyle havalimanında önemli kapasite artışı sağlanacağını vurguladı. “Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa seferlerine ilave olarak, deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı’na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır.” dedi.

ANA PİST VE DİĞER ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK

İlk etabın ardından, ana pist inşaatı, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre düzenlemeleri ve destekleyici altyapı imalatları etaplar halinde devam edecek. Masatlı, bu süreç sonunda Hatay Havalimanı’nın kapasitesinin ve hizmet kalitesinin Hataylılara yakışır şekilde yükseltileceğini söyledi.

Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Hatay’da büyük projelerin hızla tamamlandığını belirterek, “Hatay’ımızın eskisinden daha güzel, güçlü ve sağlam olması için çalışıyoruz. 1 Eylül itibarıyla başlayacak uçuşlarımızın Hatay’ımıza ve tüm yolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

hatay Hatay Havalimanı
