Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel, asker ve itfaiyeci olmak isteyen iki gencin resmettikleri hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, asker ve itfaiyeci olmak isteyen iki engelli gencinkağıda döktükleri hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.

Göreve başladığı ilk günden itibaren yardıma muhtaç vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler öncelikli olmak üzere herkese kapılarını açan Vali Sonel, engellilerin kağıda çizdiği hayallerini de gerçeğe dönüştürüyor. Bundan haberdar olan engelli Tuncay Köknar ve Zafer Gündoğan da kağıda yansıttıkları hayallerini Sonel'e ulaştırdı.

Çizimlerden çok etkilenen Sonel, ilk olarak asker olmayı ve helikoptere binmeyi hayal eden Köknar'ın, İl Jandarma Komutanlığına getirilmesini sağladı.

Burada askerlerce karşılanan Köknar'a, üniforma giydirilerek askeri birlikler gezdirildi. Helikopter pistine götürülen Köknar, komutanlarla helikoptere binerek şehri havadan gezdi.



Köknar, hayalini gerçekleştiren Sonel ve komutanlara teşekkür etti.

İtfaiyeci olup insanları kurtarmayı hayal eden Zafer Gündoğdu da Sonel'in talimatlarıyla Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.

İtfaiye eri kıyafeti giydirilip yangın söndürme aracına bindirilen Gündoğdu'ya, kuruluşun çalışmaları ve araç gereçler hakkında bilgiler verildi.

Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik ve belediye olarak kapıları tüm vatandaşlara sonuna kadar açtıklarını söyledi.

Kentin sorunlarının çözümü ve daha modernleşmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Sonel, "Tunceli, insanıyla, doğasıyla çok güzel şehir. Bu şehrin yıllardır kangrenleşmiş sorunlarını çözmek, insanların hayallerini gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor. Şehri kısa sürede vatandaşlarımızın hayal ettiği tüm hizmetlerle tanıştırdık. Şehrin görünümünü değiştirecek, yaşanılabilirliğini gösterecek devasa projelerimize ilişkin çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." dedi.



Sonel, yatırımlar devam ederken insanları dinlemeyi, sorunlarını çözmeye öncelik verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için yardıma muhtaç vatandaşlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz, öksüz ve yetimlerimizin sorunları her zaman önceliklidir. Onlar için ne yapsak azdır. Devletimizin sıcak yüzünü onlara göstermek için çalışıyoruz. Bugüne kadar onların sorunlarını ve hayallerini gerçekleştirmek için yoğun çaba içinde olduk ve böyle de devam edeceğiz."

Bu çerçevede iki engelli gencin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarına işaret eden Sonel, "İki koca yürekli gencimiz hayallerini resmederek bana ulaştırdılar. Resimleri çok güzel çizmişler, ellerine sağlık. Onlardan birinin hayali asker, diğerinin itfaiyeci olmaktı. Bu hayalleri gerçekleştirmek bize nasip oldu. Onlar mutlu oldu ve mutluluğu yüzlerinden okundu. Biz de onların heyecanı ve mutluluğuyla mutlu olduk." diye konuştu.