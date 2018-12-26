Meteorolojiden Ankara için yapılan art arda uyarıların ardından 26 Aralık 2018 Çarşamba okullar tatil olacak mı sorusu en çok arananlar arasına girdi. Gözler Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Vasip Şahin okulların bugün tatil olduğunu açıkladı

Ankara Valiliği'nden yapılan kar ve buzlanma uyarısının ardından gözler Vali Vasip Şahin'in yapacağı sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.



Ankara Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Kar yağışının ardından hava sıcaklığı bir süre sıfır derecenin altında seyredecek. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denilmişti.



Uçaklar inemiyor

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu uçakların Esenboğa'ya inemediğini duyurdu.

Cevizoğlu, "Uçaklar yoğun kar yağışından Esenboğa'ya inemeyip geri dönüyor." diye yazdı.



Vasip Şahin beklenen haberi

Vasip Şahin Twitter hesabı üzerinden okulların tatil olduğunu açıkladı



Vali Şahin'in açıklaması şöyle:

Meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Çarşamba günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.





ulusal.com.tr