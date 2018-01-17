Vali Yavuz, uçağın bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi. Uçağın, yarın 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, pistten çıkan uçağın bulunduğu yerden kaldırılması için sürdürülen çalışmaları inceledi.



Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince çalışmalar devam ediyor.



Uçağın olduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Yavuz, yetkililerden çalışmaların gidişatına ilişkin bilgi aldı.



Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu da Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına ait botla kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.



Uçağın, yarın 300 ve 500 tonluk iki vinç yardımıyla bulunduğu yerden güvenli sahaya alınmasına ilişkin çalışma gerçekleştirilmesi planlanıyor.