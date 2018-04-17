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Vali'ye selam verecekti! Metrelerce savruldu

Konya Valisi Yakup Canbolat'a aracındayken selam vermek isteyen polis memuru Vedat Selvi'ye araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Selvi hastaneye kaldırıldı.

Vali'ye selam verecekti! Metrelerce savruldu

Konya'da yaşanan kaza akıllara durgunluk verdi. 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana gelen kazada Vali Yakup Canbolat, Polis Evi’nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havaya zıpladığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti. Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #kaza #vali
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