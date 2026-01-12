Valilik açıkladı: Kar ne zaman bitiyor?

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava dalgasına ilişkin beklenen son raporu yayınladı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji verileri ışığında megakent için hafta içi hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ne kadar süreceği ve hava sıcaklıklarının ne zaman yükseleceği detaylandırıldı.

Mevcut durumda mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKIYOR

Valilik tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kar yağışı yarın da (Salı) aralıklarla devam edecek ancak hafta ortasından itibaren hava durumu değişecek.

Konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir."

TERMOMETRELER YÜKSELİŞE GEÇECEK

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor. Valilik, sıcaklıkların kademeli olarak artacağını belirterek süreci şöyle özetledi:

"İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir."

İstanbul için önümüzdeki 4 günün hava tahmin raporu şu şekilde sıralandı:

13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C 

