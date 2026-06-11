Valilik az önce resmen duyurdu! Tüm ormanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

Valilikten yapılan resmi açıklamada, 6831 Sayılı Orman Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiler kapsamında, Kilis il genelindeki ormanlık sahalara girişlerin 10 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamen yasaklandığı bildirildi. Bu süre zarfında, görevli yetkililer haricinde hiçbir vatandaşın ormanlık alanlara girmesine izin verilmeyeceği kesin bir dille vurgulandı.

ATEŞLİ PİKNİK, ANIZ YAKMA VE MOLA VERMEK YASAKLANDI

Alınan kararlar doğrultusunda çevre koruma hatları şu yasaklarla genişletildi:

Orman çevresinde ve ormanlık alanların içinden geçen yollarda araçların mola vermesi, vatandaşların piknik yapması, mangal, semaver veya herhangi bir amaçla ateş yakması yasaklandı.

Anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarlalarda temizlik amacıyla toplanan dal, bitki örtüsü ve atıkların yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Ormanlık bölgelerde sürek avı yapılması, kamp kurulması yasaklandı. Düğün, nişan ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu ile her türlü parlayıcı ve patlayıcı maddenin kullanımı durduruldu.

İstisna Lokasyon: Resul Osman Mesire Alanı'nı kullanacak vatandaşların yalnızca kendilerine tahsis edilen özel alanlarda, sadece ateşsiz piknik yapabilecekleri açıklandı.

SANAYİ KURULUŞLARINA VE ELEKTRİK FİRMALARINA YÜKÜMLÜLÜK

Valilik, orman alanlarına yakın mesafede faaliyet gösteren endüstriyel tesisler ile sanayi kuruluşlarının, yangın riskine karşı kendi sınırlarında gerekli tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olduğunu kaydetti. Ayrıca ilgili elektrik dağıtım firmalarının, özellikle ormanlık arazilerden geçen enerji nakil hatlarında acil bakım çalışmalarını tamamlayarak hatlardan kaynaklanabilecek yangın risklerine karşı tedbir alacağı ifade edildi.

DENETİM EKİPLERİ VE İŞ MAKİNELERİ GÖREV BAŞINDA

Belediyelerin, orman içi ve kenarında bulunan çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı, olası bir yangına anında müdahalede bulunulması amacıyla iş makinelerini sürekli hazır tutacağı belirtildi. Kolluk kuvvetleri (jandarma, emniyet) ve orman muhafaza memurlarından oluşturulan özel denetim ekiplerinin sahada etkin şekilde devriye görevi yürüteceği bildirildi.

UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ CEZA UYGULANACAK

Kilis Valiliği, alınan bu sıkı tedbirlere ve kurallara aykırı hareket eden, yasakları ihlal eden şahıslar hakkında; 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca en ağır idari ve adli cezai işlemlerin tavizsiz şekilde uygulanacağını duyurdu.

Valiliği Az Önce Resmen Duyurdu! Tüm Ormanlara Girişler 31 Ekim'e Kadar Yasaklandı