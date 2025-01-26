Valilik duyurdu: 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak Valiliği, kentteki bazı bölgelerin "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik duyurdu: 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilanı
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve olası olumsuz durumların engellenmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bazı alanların geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Belirtilen alanlar arasında Şırnak merkez ilçedeki Bestler-Dereler, Güçlükonak ilçesindeki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçelerindeki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesindeki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebel Dağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya bölgesi yer aldı. Bu alanların 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinde yayımlandığı ve vatandaşların bu alanlara izinsiz giriş yapmamasının can ve mal güvenliği açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

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