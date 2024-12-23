Valilik duyurdu: 5 gün boyunca yasak!

Şanlıurfa Valiliği, il ve ilçe genelinde gösteri, yürüyüş ve benzeri açık alan etkinliklerinin 5 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik duyurdu: 5 gün boyunca yasak!
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Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi ve mal güvenliğinin korunması, kamu esenliğinin temin edilmesi amacıyla, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamında yer alan oyunlar, temsiller ve benzeri etkinlikler ile ticari kimlik taşıyan özel hukuk tüzel kişiliklerinin faaliyetleri dışında kalan tüm açık hava etkinlikleri, basın açıklamaları, yürüyüşler, açlık grevleri, oturma eylemleri, nöbet eylemleri, mitingler, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetler yasaklanmıştır" denildi.

Ayrıca, bu tür etkinliklere destek amacıyla Şanlıurfa'ya gelmek isteyen kişilerin ve araçların 23 Aralık 2024 saat 00.01 ile 27 Aralık 2024 saat 23.59 arasında il merkezi ve ilçelere girişlerinin yasaklandığı belirtildi.

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