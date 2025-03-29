Valilik duyurdu: 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasaklandı

Yapılan açıklamada, huzur ve güvenliğin korunması, kişisel dokunulmazlıkların sağlanması, kamu esenliğinin temin edilmesi gibi sebeplerle, il sınırları içerisinde etkinlikler ve açık alan gösterileri ile ilgili kısıtlamalara gidileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa il sınırları içinde, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun Ek 1. maddesi kapsamındaki etkinlikler, oyunlar, temsil ve ticari olmayan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri haricinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereği tüm açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiriler/broşürler dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) yasaklanmıştır."

Ayrıca, 01/04/2025 saat 00.01’den 05/04/2025 saat 23.59’a kadar il merkezine ve ilçelere girişlerin yasaklanacağı ve bu tarihlerde il sınırlarına girişlerin engelleneceği ifade edildi.