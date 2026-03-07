Valilik duyurdu: 8 Mart'ta İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul’da çeşitli güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. İstanbul Valiliği, Pazar günü saat 14.00 itibarıyla Beyoğlu ve Taksim çevresinde bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre aşağıdaki noktalar araç trafiğine kapatılacak:

Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş ve çıkışlar kapatılacak.

Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.

Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi kapatılacak.

Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi hattı kapatılacak.

Yeni Çarşı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Kumbaracı Yokuşu araç trafiğine kapalı olacak.

Turnacıbaşı Caddesi trafiğe kapatılacak.

Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş yönüne araç akışı verilmeyecek.

Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminden İstiklal Caddesi’ne giriş olmayacak.

Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi’ne araç girişine izin verilmeyecek.

Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

Valilik açıklamasında sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirtildi. Buna göre İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-i Mebusan Caddesi alternatif yollar olarak kullanılabilecek.

Öte yandan 8 Mart etkinlikleri nedeniyle gösterilerin yasaklandığı Taksim Meydanı ile Gezi Parkı çevresinde ve İstiklal Caddesi girişlerinde polis bariyerleri kurularak güvenlik önlemleri artırıldı.