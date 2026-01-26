Valilik duyurdu: Diyarbakır emniyet binasına saldırı sonrası 13 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı saldırısının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Maskeli şahısların ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdiği olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada ilk somut adım atıldı.

Olay, dün akşam saat 20.15 sularında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın vatandaş girişinin bulunduğu noktayı hedef alan saldırganlar, bölgeye el yapımı patlayıcı (EYP) attı.

MASKELİ İKİ SALDIRGAN ARA SOKAKLARA KAÇTI

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının yüzleri maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Eylemin ardından saldırganların hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdikleri tespit edildi. Saldırının hemen ardından bölgeye sevk edilen uzman ekiplerin yaptığı incelemelerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı doğrulandı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

13 GÖZALTI

Saldırı girişiminin ardından emniyet birimleri tarafından başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Faillerin yakalanması amacıyla yürütülen titiz çalışmalar kapsamında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dahilinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

