Valilik duyurdu: İl genelinde denize girme yasağı getirildi!

Ordu Valiliği, kent genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Valilik duyurdu: İl genelinde denize girme yasağı getirildi!
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Ordu Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 29 Temmuz Çarşamba günü il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşmasının beklendiği belirtildi.

Boğulma olaylarını önleme komisyonu kararı alındı

Açıklamada, yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Vali Muammer Erol'dan vatandaşlara can güvenliği çağrısı

Ordu Valisi Muammer Erol, vatandaşların can güvenliği açısından alınan bu yasağa kesinlikle uymalarını isteyerek, üzücü olayların yaşanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti. Yetkililer de vatandaşları yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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